В результаті вибуху у дослідницькій лабораторії у Франції постраждали 14 людей

У середу вранці стався вибух на промисловому виробництві у французькому департаменті Сена і Марна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Вибух стався близько 9.10 ранку в муніципалітеті Самуа-сюр-Сен.

За даними префектури, в результаті вибуху постраждали 14 людей, двоє з них у важкому стані.

Також були евакуйовані 150 працівників компанії.

За даними пожежників, вибух стався в результаті хімічної реакції в дослідницькій лабораторії компанії, що займається виробництвом скла. За попередніми даними, вибухнув резервуар з кислотою.

У поліції повідомили, що ризику забруднення навколишнього середовища немає.