В результаті вибуху у дослідницькій лабораторії у Франції постраждали 14 людей
Середа, 28 серпня 2019, 14:45
У середу вранці стався вибух на промисловому виробництві у французькому департаменті Сена і Марна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Вибух стався близько 9.10 ранку в муніципалітеті Самуа-сюр-Сен.
За даними префектури, в результаті вибуху постраждали 14 людей, двоє з них у важкому стані.
Також були евакуйовані 150 працівників компанії.
За даними пожежників, вибух стався в результаті хімічної реакції в дослідницькій лабораторії компанії, що займається виробництвом скла. За попередніми даними, вибухнув резервуар з кислотою.
У поліції повідомили, що ризику забруднення навколишнього середовища немає.
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