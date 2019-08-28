В результате взрыва в исследовательской лаборатории во Франции пострадали 14 человек

В среду утром произошел взрыв на промышленном производстве во французском департаменте Сена и Марна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Взрыв произошел около 9.10 утра в муниципалитете Самуа-сюр-Сен.

По данным префектуры, в результате взрыва пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Также были эвакуированы 150 работников компании.

По данным пожарных, взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории компании, занимающейся производством стекла. По предварительным данным, взорвался резервуар с кислотой.

В полиции сообщили, что риска загрязнения окружающей среды нет.