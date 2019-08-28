Іспанські соціалісти намагаються домовитися з лівими про формування уряду

Соціалістична партія Іспанії запропонувала лівому альянсу Unidas Podemos "розділити більш широку та реалістичну" спільну політичну програму, щоб сформувати уряд і не доводити до позачергових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Виконуюча обов'язки віце-прем'єра Кармен Кальво попросила Podemos "не закривати двері для пропозицій" Санчеса і додала: "Не все чорне або біле, коаліція чи вибори...є інші можливості".

Соціалістична партія перемогла на загальних виборах у квітні, але без абсолютної більшості, протягом літа безуспішно намагається сформувати уряд, щоб уникнути нових позачергових виборів.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчес відкинув ідею формального коаліційного уряду з Unidas Podemos, після того як останні відхилили всеосяжну пропозицію, яку було зроблено соціалістами у липні.

Парламент Іспанії за результатами двох голосувань не затвердив головою уряду в.о. прем'єр-міністра Санчеса.

Після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.