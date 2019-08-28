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Испанские социалисты пытаются договориться с левыми о формировании правительства

Среда, 28 августа 2019, 18:08

Социалистическая партия Испании предложила левому альянсу Unidas Podemos "разделить более широкую и реалистичную" общую политическую программу, чтобы сформировать правительство и не доводить до внеочередных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Исполняющая обязанности вице-премьера Кармен Кальво попросила Podemos "не закрывать двери для предложений" премьер-министр Педро Санчес и добавила: "Не все черное или белое, коалиция или выборы...есть другие возможности".

Социалистическая партия победила на всеобщих выборах в апреле, но без абсолютного большинства, и в течение лета безуспешно пытается сформировать правительство, чтобы избежать новых досрочных выборов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес отверг идею формального коалиционного правительства с Unidas Podemos, после того как последние отклонили всеобъемлющее предложение, которое было сделано социалистами в июле.

Ранее парламент Испании по результатам двух голосований не утвердил главой правительства и.о. премьер-министра Санчеса.

После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.

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