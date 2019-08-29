Премьер Польши летит в Швецию за крупными инвестициями 5G

Польша намерена стать европейским центром производства продукции Ericsson, одного из мировых телекоммуникационных гигантов. Речь идет об оборудовании для сетей связи нового поколения 5G.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Rzeczpospolita.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг улетит в Стокгольм, где встретится с Аруном Бансалом, вице-президентом концерна Ericsson, ответственным за Европу и Латинскую Америку. Шведы конкурируют с китайским Huawei за первенство в сфере поставок оборудования для инфраструктуры мобильной сети 5G нового поколения.

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По данным СМИ, Ericsson решил перенести значительную часть производства устройств для сети 5G в Польшу, и в четверг встреча будет посвящена этому вопросу. Ни в Ericsson, ни у премьер-министра не захотели комментировать этот вопрос.

Однако из нескольких источников, в том числе близких к правительству, стало известно, что план шведской компании нацелен на достижение независимости от китайского рынка и увеличение производства на заводе в Тчеве, который использовался годами. Помимо прочего, благодаря этому экспорт оборудования из Польши составил бы "впечатляющую часть" поставок, осуществляемых Ericsson на европейские рынки.

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Решение шведов связано с геополитической ситуацией, в частности с напряженностью между Вашингтоном и Пекином, которая влияет на решение политически и экономически связанных государств с США.

По словам администрации президента США Дональда Трампа, строительство сетей 5G с помощью китайских компаний, прежде всего Huawei, является риском для безопасности отдельных стран, поскольку в будущем сети нового поколения будут иметь гораздо большее значение в экономике, чем нынешние технологии.