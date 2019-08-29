Кількість членів парламенту Франції хочуть скоротити на чверть

Уряд Франції хоче скоротити парламент країни на 25% в рамках реформи державних інститутів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Уряд вніс у середу законопроєкт, який дозволить скоротити число місць у нижній палаті парламенту, Національній Асамблеї, з 577 до 433. До Сенату увійде 261 сенатор замість 348.

Разом це все ще більше, ніж 535 членів Конгресу США.

Законопроєкт також передбачає, що 20% місць у парламенті мають бути розподілені за партійними списками, а не за окремими кандидатами.

Обидва кроки були обіцяні Макроном під час президентської кампанії 2017 року, яка була затьмарена корупційними скандалами навколо парламентських витрат за участю кандидатів.

Схвалення проекту тепер залежить від законодавців.

Багато виборці позитивно оцінюють ці пропозиції, але критики Макрона кажуть, що вони можуть ще більше зміцнити повноваження президента.