Количество членов парламента Франции хотят сократить на четверть

Правительство Франции хочет сократить парламент страны на 25% в рамках реформы государственных институтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правительство внесло в среду законопроект, который позволит сократить число мест в нижней палате парламента, Национальной ассамблее, с 577 до 433. В Сенат войдет 261 сенатор вместо 348.

Вместе это все еще больше, чем 535 членов Конгресса США.

Законопроект также предусматривает, что 20% мест в парламенте должны быть распределены по партийным спискам, а не по отдельным кандидатами.

Оба шага были обещаны Макроном во время президентской кампании 2017 года, которая была омрачена коррупционными скандалами вокруг парламентских расходов с участием кандидатов.

Одобрение проекта теперь зависит от законодателей.

Многие избиратели положительно оценивают эти предложения, но критики Макрона говорят, что они могут еще больше укрепить полномочия президента.