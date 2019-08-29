Міністри ЄС застерігають Британію від Brexit без угоди

Міністри закордонних справ і оборони Європейського Союзу закликали Велику Британію вибрати упорядкований Brexit і не виходити з блоку без угоди 31 жовтня.

Про це вони заявили на зустрічі в Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деякі міністри відкрито висловлювали стурбованість тим, що рішення прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту збільшило ризик "жорстокого" Brexit.

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"Ми як і раніше сподіваємося, що вдасться уникнути Brexit без угоди, і ми з нетерпінням чекаємо будь-яких пропозицій від британського уряду, які вписуються в Угоду про вихід", - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок.

Переговірник Джонсона по Brexit Девід Фрост в середу знаходився в Брюсселі для переговорів з Європейською комісією, але Блок заявив, що сторонам не вдалося подолати розбіжності.

"Я знаю, що в Брюсселі були серйозні переговори, але ми ще не дійшли згоди", - сказав він.

Глава МЗС Австрії Олександр Шелленберг заявив, що рішення Джонсона робить "жорсткий" Brexit більш імовірним.

"М'яч на полі Британії ... Ми зробили все можливе, щоб забезпечити упорядкований вихід Британії. Коли інша сторона каже, що це неможливо, вони повинні сказати, які є альтернативи", - сказав він.

Мальтійський міністр Кармело Абела заявив, що ЄС хоче, щоб Британія знайшла рішення, яке дозволить розблокувати ратифікацію договору про вихід в парламенті.

"ЄС об'єднаний щодо угоди, тепер Британія повинна прийняти рішення з цього питання", - сказав він.