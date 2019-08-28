Єврокомісія закликає Британію якнайшвидше представити пропозиції щодо Brexit

Європейська комісія хоче якомога швидше побачити конкретну пропозицію Великої Британії щодо виходу з глухого кута навколо угоди про вихід з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня запропонувала Британії представити рішення щодо ірландського кордону протягом 30 днів.

Однак в Єврокомісії сказали, що готові вести діалог з Британією з будь-яких конструктивних пропозицій в будь-який час.

"Я не знаю ні про який 30-денний крайній термін ... Для нас, звичайно, чим раніше, тим краще, тому що наше робоче припущення полягає в тому, що Brexit повинен відбутися 31 жовтня", - заявила прес-секретар Єврокомісії.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.