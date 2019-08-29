Министры ЕС предостерегают Британию от Brexit без соглашения

Министры иностранных дел и обороны Европейского Союза призвали Великобританию выбрать упорядоченный Brexit и не выходить из блока без соглашения 31 октября.

Об этом они заявили на встрече в Хельсинки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Некоторые министры открыто выражали обеспокоенность тем, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента увеличило риск "жестокого" Brexit.

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"Мы по-прежнему надеемся, что удастся избежать Brexit без соглашения, и мы с нетерпением ждем любых предложений от британского правительства, которые вписываются в Соглашение о выходе", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

Переговорщик Джонсона по Brexit Дэвид Фрост в среду находился в Брюсселе для переговоров с Европейской комиссией, но Блок заявил, что сторонам не удалось преодолеть разногласия.

"Я знаю, что в Брюсселе были серьезные переговоры, но мы еще не пришли к согласию", - сказал он.

Глава МИД Австрии Александр Шелленберг заявил, что решение Джонсона делает "жесткий" Brexit более вероятным.

"Мяч на поле Британии... Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить упорядоченный выход Британии. Когда другая сторона говорит, что это невозможно, они должны сказать, какие есть альтернативы", - сказал он.

Мальтийский министр Кармело Абела заявил, что ЕС хочет, чтобы Великобритания нашла решение, которое позволит разблокировать ратификацию договора о выходе в парламенте.

"ЕС объединен в вопросе соглашения, теперь Британия должна принять решение по этому вопросу", - сказал он.