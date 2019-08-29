Новий глава МЗС назвав пріоритети зовнішньої політики України

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що зовнішньополітичними пріоритетами України є відновлення миру на Донбасі та повернення Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Верховній раді перед голосуванням за його призначення.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет, завдання номер один - це відновлення миру на сході та деокупація й повернення Криму", - сказав Пристайко.

"Зовнішньополітичні пріоритети, оголошені президентом Зеленським, залишаються без змін - ЄС та НАТО. Тут усе досить зрозуміло, є домашня робота, яку необхідно виконувати, щоб наблизити нашу державу на відстань однієї простягнутої руки, а точніше - одного політичного рішення", - додав він.

Пристайко відзначив наявний досвід та ресурси ЄС та НАТО, які може використовувати Україна. "Є досвід і ресурс членів цих організацій, які у нашому розпорядженні, включно з фінансовими. Потрібно тільки навчитись їх ефективно використовувати", - додав міністр.

За словами Пристайка, Україні потрібен мир та прискорення економічного та соціального розвитку.

"Нам потрібні скоординовані зусилля, внутрішні інвестиції, активізація людського капіталу для налагодження постпромислового виробництва, різкого збільшення експорту. Нам потрібні мир та стабільність – це те, що краде у нас війна", - сказав він.

Водночас Пристайко підкреслив, що Україні потрібно вчитися у своїх закордонних партнерів, які ніколи не забувають про свої енергетичні, торговельні, транзитні інтереси і питаннях безпеки.

"Ми ж бачимо, як все складніше дається Європі кожне наступне оновлення санкцій проти Росії, як "Північний потік-2" поступово будується, а іноземні лідери знову потягнулися в Москву з візитами, і більше не цураються потиснути руку Путіну або навіть станцювати з ним", - зазначив він.