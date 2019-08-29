Рада призначила Вадима Пристайка міністром закордонних справ України

Верховна рада призначила Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ України.

Як повідомляє "Європейська правда", за його призначення проголосували 310 депутатів.

"Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет: відновлення миру на Сході та деокупація і повернення Криму…Нам потрібен мир для прискорення соціального і економічного розвитку", - сказав Пристайко перед голосуванням.

Він наголосив, що курс України в напрямку ЄС та НАТО залишиться незмінним.

Пристайко до цього призначення працював заступником глави офісу президента та очолював представництво України при НАТО у Брюсселі.

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради призначення Пристайка ще 11 червня, але депутати попереднього скликання двічі провалили голосування за звільнення тодішнього глави МЗС Павла Клімкіна.

Раніше стало відомо, що на посаді віцепрем'єра з питань європейської інтеграції в новому уряді працюватиме посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба.