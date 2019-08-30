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Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским

Пятница, 30 августа 2019, 08:05

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с надвижением урагана на Флориду.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

"Шторм выглядит так, что он может быть очень, очень большим", - сказал Трамп. "Майк поедет".

Вместо Трампа в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс. Пока не анонсировалось, проведет ли он те встречи, которые были в графике Трампа.

"Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана", - сказал Трамп, цитирует AP.

Трамп подчеркнул, что для него "очень важно" быть в Вашингтоне в то время, когда ураган "Дориан" достигнет Флориды. 

Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 

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31 августа президент Владимир Зеленский в Варшаве встретится с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и парламентариями.

На 1 сентября у Зеленского в Варшаве были запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы, Грузии и США.

Украинские источники говорили, что вопрос встречи с Трампом "прорабатывается". 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Зеленским в Варшаве.

В среду 28 августа губернатор штата Флорида, союзник Трампа, объявил чрезвычайное положение.

Как отмечает издание Bloomberg, штат Флорида может играть решающую роль в выборах президента США в 2020 году

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