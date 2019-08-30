Рейтинг самых безопасных городов Европы возглавил Амстердам

Столица Нидерландов Амстердам - ​​самый безопасный для жизни город Европы в 2019 году.

Таковы данные исследовательской компании Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), пишет "Европейская правда".

Эксперты оценивали безопасность 60 крупных городов по различным критериям: кибербезопасность, здравоохранение, инфраструктура, уровень коррупции, распространенность наркотиков и т.п.

Согласно докладу, 12 европейских городов вошли в 30 самых безопасных в мире. В рейтинге 60 городов Амстердам оказался на 4-м месте, после Токио, Сингапура и Осаки. Другие европейские города в списке – это Копенгаген (8-е место), Стокгольм (12), Лондон (14), Франкфурт (16), Цюрих (18), Париж (23), Брюссель (24), Мадрид (25), Барселона (26), Милан (29) и Рим (30).

В первую десятку в мире вошли также Сидней, Торонто, Вашингтон, Сеул и Мельбурн.

Самый низкий рейтинг безопасности оказался у городов Лагос (Нигерия, 60-е место), Каракас (Венесуэла, 59) и Янгон (Мьянма, 58).

В прошлом году в Economist Intelligence Unit назвали столицу Австрии Вену самой подходящей для жизни.