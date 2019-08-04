У Нанті під час акції протесту проти дій поліції сталися сутички
У французькому Нанті сталися сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ouest-France.
Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня.
Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня. Розслідування смерті не знайшло зв'язку між рейдом та зникненням хлопця.
У суботу мирна хода в пам’ять про загиблого пройшла без інцидентів, але демонстрація після неї переросла у сутички між поліцією та протестувальниками.
Un feu a été allumé avec le matériel saccagé des Heures d’été #Nantes pic.twitter.com/afvWn8qt2B— Christian Phan Meas (@christianmeas) August 3, 2019
У демонстрації взяли участь кілька сотень людей. Деякі протестувальники були у масках, вони спорудили барикади зі стільців та підпалювали їх.
Поліція застосувала сльозогінний газ, щонайменше 30 людей були заарештовані.