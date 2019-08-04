У Нанті під час акції протесту проти дій поліції сталися сутички

У французькому Нанті сталися сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ouest-France.

Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня.

Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня. Розслідування смерті не знайшло зв'язку між рейдом та зникненням хлопця.

У суботу мирна хода в пам’ять про загиблого пройшла без інцидентів, але демонстрація після неї переросла у сутички між поліцією та протестувальниками.

Un feu a été allumé avec le matériel saccagé des Heures d’été #Nantes pic.twitter.com/afvWn8qt2B — Christian Phan Meas (@christianmeas) August 3, 2019

У демонстрації взяли участь кілька сотень людей. Деякі протестувальники були у масках, вони спорудили барикади зі стільців та підпалювали їх.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щонайменше 30 людей були заарештовані.