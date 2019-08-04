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У Нанті під час акції протесту проти дій поліції сталися сутички

Неділя, 4 серпня 2019, 11:05

У французькому Нанті сталися сутички протестувальників з поліцією під час акції проти насильства з боку правоохоронців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ouest-France.

Причиною протестів стала загибель молодого чоловіка під час поліцейської операції на музичному фестивалі 22 червня.

 

Тіло загиблого було знайдене в річці Луарі лише 29 липня. Розслідування смерті не знайшло зв'язку між рейдом та зникненням хлопця.

У суботу мирна хода в пам’ять про загиблого пройшла без інцидентів, але демонстрація після неї переросла у сутички між поліцією та протестувальниками.

У демонстрації взяли участь кілька сотень людей. Деякі протестувальники були у масках, вони спорудили барикади зі стільців та підпалювали  їх.

Поліція застосувала сльозогінний газ, щонайменше 30 людей були заарештовані.

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