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В Нанте во время акции протеста против действий полиции произошли столкновения

Воскресенье, 4 августа 2019, 11:05

Во французском Нанте произошли столкновения протестующих с полицией во время акции против насилия со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest-France.

Причиной протестов стала гибель молодого человека во время полицейской операции на музыкальном фестивале 22 июня.

 

Тело погибшего было найдено в реке Луаре только 29 июля. Расследование смерти не нашло связи между рейдом и исчезновением погибшего.

В субботу мирное шествие в память о погибшем прошло без инцидентов, но демонстрация после него переросла в столкновения между полицией и протестующими.

В демонстрации приняли участие несколько сотен человек. Некоторые протестующие были в масках, они соорудили баррикады из стульев и поджигали их.

Полиция применила слезоточивый газ, по меньшей мере 30 человек были арестованы.

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