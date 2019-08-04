В Нанте во время акции протеста против действий полиции произошли столкновения

Во французском Нанте произошли столкновения протестующих с полицией во время акции против насилия со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest-France.

Причиной протестов стала гибель молодого человека во время полицейской операции на музыкальном фестивале 22 июня.

Тело погибшего было найдено в реке Луаре только 29 июля. Расследование смерти не нашло связи между рейдом и исчезновением погибшего.

В субботу мирное шествие в память о погибшем прошло без инцидентов, но демонстрация после него переросла в столкновения между полицией и протестующими.

Un feu a été allumé avec le matériel saccagé des Heures d’été #Nantes pic.twitter.com/afvWn8qt2B — Christian Phan Meas (@christianmeas) August 3, 2019

В демонстрации приняли участие несколько сотен человек. Некоторые протестующие были в масках, они соорудили баррикады из стульев и поджигали их.

Полиция применила слезоточивый газ, по меньшей мере 30 человек были арестованы.