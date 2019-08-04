Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна

40 врятованих у Середземному морі мігрантів, які перебувають на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi, зможуть зійти на берег на Мальті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат повідомив, що німецький уряд та Єврокомісія вже домовилися про їхній подальший розподіл між іншими країнами ЄС.

Жоден з мігрантів не залишиться на Мальті, додав Мускат. Утім, поки не повідомляють, які саме країни приймуть врятованих.

Прем'єр Мальти, мігрантів з Alan Kurdi за межами територіальних вод країни мають пересадити на мальтійське військове судно, яке і доправить їх у порт.

Німецька організація Sea-Eye, якій належить Alan Kurdi, уточнила, що мігранти залишили судно в першій половині дня 4 серпня.

Судно Alan Kurdi врятувало 40 людей із човна біля берегів Лівії. Більшість з них походять з Камеруну та Кот-д'Івуару. Серед врятованих - немовля, двоє дітей та двоє вагітних. Sea-Eye відправила кілька запитів на прийом судна в різні країни, однак не отримала відповіді.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив Alan Kurdi заходити в територіальні води країни. Він вказав на те, що судно належить німецькій неурядовій організації, а тому там знають, куди воно може плисти, але в жодному разі не до берегів Італії. Після цього корабель взяв курс у бік Мальти.