Данські правоохоронці заарештували 18-річного юнака за звинуваченнями у незаконному отриманні доступу до особистої інформації 11 тисяч осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Інцидент, що стався 23 листопада, успішно виявили завдяки новій системі технічного моніторингу запитів, яку було впроваджено після того, як сторонні особи отримали доступ до 8,8 мільйона номерів Системи реєстрації актів цивільного стану (CPR) на початку жовтня.

Поліція Східної Ютландії розпочала розслідування, яке привело її до невеликого містечка на південь від Орхуса, де мешкає 18-річний винуватець витоку. Прибувши на місце, поліція затримала його та висунула звинувачення безпосередньо на місці.

У нього вилучили телефон та комп’ютери, які ретельно вивчать в рамках розслідування.

18-річного чоловіка заарештували та взяли під варту "за те, що він без дозволу отримав доступ до Системи реєстрації актів цивільного стану, де йому вдалося отримати 11 000 ідентифікаційних номерів", йдеться у заяві поліції.

Нагадаємо, у жовтні хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних понад 8 мільйонів людей. Винних у жовтневому зламі поки що не встановлено.

У листопаді у Фламандському регіоні Бельгії сталася масштабна кібератака, в результаті якої відбувся витік даних близько 1,2 млн людей.

23 листопада Європейська комісія заявила, що її навчальна платформа EU Academy, яка дозволяє зовнішнім користувачам проходити курси з питань політики ЄС, зазнала кібератаки, про яку ЗМІ повідомляли минулого тижня.