У четвер деякі сервіси Міністерства праці та пенсій Великої Британії призупинили роботу через "кіберінцидент" в системах.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що розслідують причину "кіберінциденту" та намагаються мінімізувати незручності для користувачів. Як запобіжний захід було призупинено роботу деяких сервісів.

Міністерство зазначило, що це не впливає на регулярні виплати по допомогах та пенсіях, які будуть здійснюватися у звичайному режимі.

Там не уточнили, який саме тип кіберінциденту вплинув на міністерські системи, а також чи відбувся несанкціонований доступ до персональних даних.

"Ми тісно співпрацюємо з Національним центром кібербезпеки та Урядовим центром кіберкоординації, щоб розслідувати ситуацію, якнайшвидше відновити роботу сервісів та мінімізувати будь-які перебої", – повідомив речник Міністерства праці та пенсій.

У заяві також попередили користувачів, що відомство не надсилає повідомлень із проханням надати банківські реквізити або перейти за посиланнями.

Хоча характер інциденту ще не підтверджено, він стався на тлі попереджень про те, що технології штучного інтелекту можуть сприяти атакам на цифрову інфраструктуру Великої Британії.

Раніше цього місяця у звіті Національного центру кібербезпеки організаціям рекомендували посилити захист від хакерів, оскільки технології стають дедалі складнішими та потужнішими. Генеральний директор центру Річард Горн заявив, що існує "реальна ймовірність безпрецедентного зростання кількості кіберінцидентів".

Нещодавно очільник Командування кібер- та спецоперацій Збройних сил Великої Британії Роб Магован вперше визнав, що Лондон проводить наступальні кібероперації проти Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану.