Кількість випадків російських диверсій на території Європи зросла на 16% за рік, що минув до вересня 2026 року, причому дедалі більш кваліфіковані диверсанти застосовують складніші методи використання вибухових пристроїв.

Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

IISS зазначив, що, хоча більшість операцій все ще здійснюють некваліфіковані новобранці, група напівкваліфікованих виконавців тепер використовує складніші методи. Йдеться, зокрема, про саморобні вибухові пристрої з таймерами та дистанційними детонаторами.

У звіті наголошують, що кількість випадків російських диверсій на території Європи зросла на 16% за рік, що минув до вересня 2026 року.

"Арешти усувають посередників, але навряд чи зможуть стримати російські розвідувальні служби, які ними керують", – йдеться у звіті.

Аналітичний центр зазначив, що Німеччина та Польща залишатимуться державами, на які найчастіше спрямовані атаки, оскільки їхні транспортні, логістичні та промислові мережі мають ключове значення для постачання України.

За новими даними, атаки на критичну інфраструктуру, зокрема на військово-промислову та транспортну, становили понад половину зареєстрованих інцидентів у період з жовтня 2025 року по вересень 2026 року.

За новими соціологічними даними, 82% німців розглядають Росію як загрозу.

19 листопада стало відомо, що Німеччина, Франція та Польща посилюють співпрацю з метою захисту транспортної інфраструктури Європи на тлі збільшення кількості кібератак та диверсій – зокрема, щодо виявлення ворожих дронів.

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