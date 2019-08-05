ЄС повинен змінити умови переговорів щодо Brexit - британський міністр
Лідери Євросоюзу повинні змінити умови переговорів щодо Brexit, оскільки парламент Великої Британії не затвердить поточну угоду.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав британський міністр з питань Brexit Стівен Барклай у колонці для Daily Mail.
Барклай заявив, що після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС більше трьох років тому, "політичні реалії" змінилися і головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє має зважати на це.
"Пану Барньє потрібно закликати лідерів ЄС розглянути це, якщо вони теж хочуть домовитись, щоб дати йому змогу вести переговори таким чином, щоб знайти спільну мову з Британією. В іншому випадку варіант "без угоди" стане реальністю", - написав Барклай.
"Ми твердо бачимо, що питання кордонів Ірландії слід вирішувати в ході переговорів щодо майбутньої угоди між Британією та ЄС - так, як це і повинно було бути, - і ми готові добросовісно вести переговори на цій основі", - додав міністр.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.