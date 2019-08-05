ЄС повинен змінити умови переговорів щодо Brexit - британський міністр

Лідери Євросоюзу повинні змінити умови переговорів щодо Brexit, оскільки парламент Великої Британії не затвердить поточну угоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав британський міністр з питань Brexit Стівен Барклай у колонці для Daily Mail.

Барклай заявив, що після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС більше трьох років тому, "політичні реалії" змінилися і головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє має зважати на це.

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"Пану Барньє потрібно закликати лідерів ЄС розглянути це, якщо вони теж хочуть домовитись, щоб дати йому змогу вести переговори таким чином, щоб знайти спільну мову з Британією. В іншому випадку варіант "без угоди" стане реальністю", - написав Барклай.

"Ми твердо бачимо, що питання кордонів Ірландії слід вирішувати в ході переговорів щодо майбутньої угоди між Британією та ЄС - так, як це і повинно було бути, - і ми готові добросовісно вести переговори на цій основі", - додав міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.