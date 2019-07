Посли ЄС обговорюють роздачу паспортів РФ жителям Донецької і Луганської областей

Посли країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі обговорюють дії у відповідь на видачу російських паспортів мешканцям окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні посли ЄС обговорюють кроки Москви щодо видачі російських паспортів людям у східній Україні", - написав Джозвяк у Twitter.

today EU ambassadors are discussing Moscow's move to give Russian passports to people in eastern #Ukraine. the work to ban those passport holders to enter the EU will take time, with #Crimea it was around 18 months but it will happen. #Russia