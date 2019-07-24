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Посли ЄС обговорюють роздачу паспортів РФ жителям Донецької і Луганської областей

Середа, 24 липня 2019, 12:16

Посли країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі обговорюють дії у відповідь на видачу російських паспортів мешканцям окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сьогодні посли ЄС обговорюють кроки Москви щодо видачі російських паспортів людям у східній Україні", - написав Джозвяк у Twitter.

Він зазначив, що Брюссель планує заборонити в’їзд в ЄС власникам таких паспортів, хоча це рішення вимагає тривалого часу.

"Робота із заборони власникам паспортів на в'їзд до ЄС потребуватиме часу, у випадку з Кримом це тривало близько 18 місяців, але це станеться", - додав він.

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Нагадаємо, 17 липня президент Росії спростив отримання громадянства РФ для жителів  Донецької і Луганської областей України.

Міністерство закордонних справ України з приводу цього рішення підготувало на розгляд РНБО перелік заходів для захисту національної безпеки, прав та інтересів українців.

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