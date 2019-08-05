Запланований на вівторок страйк в найбільшому аеропорту Британії скасували

В лондонському аеропорту Хітроу повідомили про скасування запланованого на вівторок страйку після того, як профспілка охоронців, пожежників та інших працівників погодилася прийняти пропозицію щодо зарплатні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Члени профспілки Unite планували страйк в понеділок і вівторок у найбільш завантаженому аеропорту Європи через триваючу суперечку з приводу заробітної плати.

Раніше профспілка відклала початок страйку, а потім скасувала плани його проведення у вівторок після переговорів за участю посередників.

Перед цим члени Unite відхилили пропозицію, яка, за словами представників Хітроу, включала збільшення зарплати на 7,3% протягом двох з половиною років.

Ще один дводенний страйк запланований на 23-24 липня.

Як повідомлялося, лондонський аеропорт Хітроу скасував 172 рейси в понеділок та вівторок на тлі планових страйків тисяч працівників.