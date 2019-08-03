Лондонський аеропорт скасував рейси перед страйком

Лондонський аеропорт Хітроу скасував 172 рейси в понеділок та вівторок на тлі планових страйків тисяч працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Члени профспілки Unite здебільшого відхилили пропозиції аеропортів про підвищення зарплати на 7,3%.

Аеропорт каже, що він попросив авіакомпанії заздалегідь консолідувати рейси та забронювати пасажирів на альтернативні. Пасажирам також рекомендують звертатися до своїх авіакомпаній, щоб шукати найновішу інформацію.

Очікується, що перевірка безпеки також займе більше часу, ніж зазвичай, і пасажирів просять приготуватися.

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Лідери профспілки мають зустрітися з керівництвом Хітроу в суботу після переговорів, що затягнулся пізно в ніч на п’ятницю.

Міністерство закордонних справ України радить українцям в окремі дні серпня не користуватися лондонським аеропортом Хітроу у зв'язку зі страйками служб цього аеропорту.