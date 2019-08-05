Запланированную на вторник забастовку в крупнейшем аэропорту Британии отменили

В лондонском аэропорту Хитроу сообщили об отмене запланированноой на вторник забастовки после того, как профсоюз охранников, пожарных и других работников согласился принять предложение по зарплате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Члены профсоюза Unite планировали забастовку в понедельник и вторник в наиболее загруженном аэропорту Европы из-за продолжающегося спора по поводу заработной платы.

Ранее профсоюз отложил начало забастовки, а потом отменил планы ее проведения во вторник после переговоров с участием посредников.

Перед этим члены Unite отклонили предложение, которое, по словам представителей Хитроу, включавло увеличение зарплаты на 7,3% в течение двух с половиной лет.

Еще одна двухдневная забастовка запланирована на 23-24 июля.

Как сообщалось, лондонский аэропорт Хитроу отменил 172 рейса в понедельник и вторник на фоне плановых забастовок тысяч работников.