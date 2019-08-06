У Боснії домовилися сформувати уряд, узгодивши питання НАТО

У Боснії та Герцеговині сербський, хорватський та боснійський лідери домовилися сформувати центральний уряд через 10 місяців після загальних виборів, досягнувши компромісу щодо інтеграції країни в НАТО, що було ключовим каменем спотикання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глави трьох найбільших етнічних партій країни підписали угоду про основні принципи формування уряду на засіданні, організованому місією Європейського cоюзу в Боснії.

"Ця угода забезпечує умови для формування центрального кабінету протягом найближчих 30 днів", - сказав президент Республіки Сербської Мілорад Додік, лідер партії SNSD.

"Я думаю, що це важливий момент, який дозволяє нам рухатися вперед", - сказав Додік.

Але він також попередив, що якщо угода не буде виконана в погоджений термін, "це означатиме, що Боснія перебуває у глибокій конституційній та політичній кризі та що її суверенітет постане під сумнів".

Складна структура влади у Боснії, заснована на етнічних квотах, дозволяє кожній групі блокувати ключові рішення.

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Формування центрального кабінету було заблоковано боснійськими та хорватськими членами президентства, які наполягали на тому, що сербський кандидат в прем'єр-міністри від SNSD відмовиться продовжувати шлях Боснії до інтеграції в НАТО.

У свою чергу, SNSD заблокувала роботу національного парламенту.

Боснійські серби не підтримують членство Боснії в НАТО, яке бомбардувало їхні позиції, а також його союзника Сербії під час Балканських війн 1990-х.

Але згідно з угодою, лідери підтвердили, що "сприятимуть відносинам з НАТО, не зачіпаючи майбутнього рішення щодо членства Боснії та Герцеговини".

"Якщо цей документ, як було домовлено і підписано, не буде реалізовано протягом найближчих 30 днів, SNSD заблокує роботу всіх інституцій, і ніхто не зможе зупинити це, ні європейські, ні будь-які інші міжнародні установи", - сказав Додік.

Читайте детальніше у статті: "Проблеми для Хорватії та нові можливості для Кремля: що принесли вибори у Боснії і Герцеговині".