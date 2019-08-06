В Боснии договорились сформировать правительство, согласовав вопрос НАТО

В Боснии и Герцеговине сербский, хорватский и боснийский лидеры договорились сформировать центральное правительство – через 10 месяцев после всеобщих выборов, достигнув компромисса по вопросу интеграции страны в НАТО, что было ключевым камнем преткновения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Главы трех крупнейших этнических партий страны подписали соглашение об основных принципах формирования правительства на заседании, организованном миссией Европейского Союза в Боснии.

"Это соглашение обеспечивает условия для формирования центрального офиса в течение ближайших 30 дней", - сказал президент Республики Сербской Милорад Додик, лидер партии SNSD.

"Я думаю, что это важный момент, который позволяет нам двигаться вперед", - сказал Додик.

Но он также предупредил, что если соглашение не будет выполнено в согласованный срок, "это будет означать, что Босния находится в глубоком конституционном и политическом кризисе и что ее суверенитет под сомнение".

Сложная структура власти в Боснии, основанная на этнических квотах, позволяет каждой группе блокировать ключевые решения.

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Формирование центрального кабинета было заблокировано боснийскими и хорватскими членами президентства, которые настаивали на том, что сербский кандидат в премьер-министры от SNSD откажется продолжать путь Боснии в интеграции в НАТО.

В свою очередь, SNSD заблокировала работу национального парламента.

Боснийские сербы не поддерживают членство Боснии в НАТО, которое бомбардировало их позиции, а также его союзника Сербии во время Балканских войн 1990-х.

Но согласно договору, лидеры подтвердили, что "будут содействовать отношениям с НАТО, не затрагивая будущего решения относительно членства Боснии и Герцеговины".

"Если этот документ, как было договорено и подписано, не будет реализован в течение ближайших 30 дней, SNSD заблокирует работу всех институтов, и никто не сможет остановить это, ни европейские, ни какие-либо другие международные учреждения", - сказал Додик.

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