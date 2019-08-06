В уряді Британії переконують, що прагнуть укласти угоду про Brexit

Британський уряд готовий та бажає укласти з ЄС угоду, щоб покинути Європейський Союз, якщо Брюссель погодиться переглянути документ, заявило у вівторок високопоставлене джерело в уряді Британії.

Таким чином джерело заперечило, що Brexit без угоди є центральним планом прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон, який вступив на посаду прем'єр-міністра два тижні тому, зайняв жорстку позицію стосовно ЄС, вимагаючи від Брюсселя готовності змінити угоду, про яку домовилась його попередниця Тереза Мей.

Читайте також ЄС повинен змінити умови переговорів щодо Brexit - британський міністр

Його наполеглива вимога про те, щоб Британія активізувала підготовку до виходу з ЄС без угоди, якщо Брюссель відмовиться від перегляду документа, налякало ринки.

Газета The Guardian опублікувала матеріал, у якому дипломати ЄС стверджують, що, на їхню думку, Brexit без угоди є "центральним сценарієм уряду Великої Британії".

Джерело в уряді переконує, що це не так. Але, за його словами, ЄС повинен зрозуміти, що Джонсон не зможе знову просувати угоду, яку вже тричі відхиляв британський парламент, що призвело до відставки Терези Мей.

Читайте також Парламент Британії у вересні спробує зупинити "жорсткий" Brexit

"Ми хочемо укласти угоду. Сумно, що вони не хочуть вести з нами переговори", - сказало джерело на умовах анонімності.

"Той факт, що Палата громад тричі відхиляла угоду, означає, що, якщо вони (ЄС) хочуть вихід з угодою, то вони мають бути готові до перегляду. Ми готові і хочемо зробити це", - додало джерело.

Борис Джонсон планує вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.