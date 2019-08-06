В правительстве Великобритании утверждают, что стремятся заключить соглашение о Brexit

Британское правительство готово и желает заключить с ЕС соглашение, чтобы покинуть Европейский Союз, если Брюссель согласится пересмотреть документ, заявил во вторник высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

Таким образом источник отрицает, что Brexit без соглашения является центральным планом премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон, вступивший в должность премьер-министра две недели назад, занял жесткую позицию по отношению к ЕС, требуя от Брюсселя готовности изменить соглашение, о котором договорилась его предшественница Тереза ​​Мэй.

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Его настойчивое требование о том, чтобы Великобритания активизировала подготовку к выходу из ЕС без соглашения, если Брюссель откажется от пересмотра документа, напугало рынки.

Газета The Guardian опубликовала материал, в котором дипломаты ЕС утверждают, что, по их мнению, Brexit без соглашения является "центральным сценарием правительства Великобритании".

Источник в правительстве утверждает, что это не так. Но, по его словам, ЕС должен понять, что Джонсон не сможет снова продвигать соглашение, которое уже трижды отклонял британский парламент, что привело к отставке Терезы Мэй.

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"Мы хотим заключить соглашение. Печально, что они не хотят вести с нами переговоры", - сказал источник на условиях анонимности.

"Тот факт, что Палата общин трижды отклоняла соглашение, означает, что, если они (ЕС) хотят выхода по договору, то они должны быть готовы к пересмотру. Мы готовы и хотим сделать это", - добавил источник.

Борис Джонсон планирует вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без него.