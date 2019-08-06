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Мера французького міста збили насмерть після конфлікту через скидання сміття

Вівторок, 6 серпня 2019, 16:02

Мер французького міста Сінь у департаменті Вар загинув, намагаючись зашкодити невідомим незаконно скинути на дорогу будівельне сміття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання France Bleu.

Жан-Матьє Мішель був мером міста Сінь з 1983 року. У другій половині дня в понеділок 76-річний міський голова їхав з друзями в автомобілі, коли побачив людей, які незаконно скидали будівельне сміття на обочині приватної дороги в його комуні.

Мер вийшов з машини і попросив чоловіків прибрати сміття.  Вони виконали прохання, після цього сіли у фургон і поїхали геть, наїхавши при цьому на мера.

Слідство наразі з’ясовує, чи було те, що сталося нещасним випадком, чи йдеться про умисний наїзд.

Водія фургона і його пасажира, які виявилися будівельниками, вже затримали, вони перебувають під вартою.

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