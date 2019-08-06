Мэра французского города сбили насмерть после конфликта из-за сброса мусора

Мэр французского города Синь в департаменте Вар погиб, пытаясь помешать неизвестным незаконно сбросить на дорогу строительный мусор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание France Bleu.

Жан-Матье Мишель был мэром города Синь с 1983 года. Во второй половине дня в понедельник 76-летний мэр ехал с друзьями в автомобиле, когда увидел людей, которые незаконно сбрасывали строительный мусор на обочине частной дороги в его коммуне.

Мэр вышел из машины и попросил мужчин убрать мусор. Они выполнили просьбу, после этого сели в фургон и уехали, наехав при этом на мэра.

Следствие выясняет, было ли произошедшее несчастным случаем или речь идет об умышленном наезде.

Водителя фургона и его пассажира, которые оказались строителями, уже задержали, они находятся под стражей.