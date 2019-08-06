У Польщі зіткнулися два автобуси, багато постраждалих

У Нижньосілезькому воєводстві Польщі зіткнулися два автобуси, в яких подорожували загалом 70 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталася поблизу міста Олава. Попередньо відомо, що обидва автобуси їхали по одній смузі, в якийсь момент один з них врізався в задню частину іншого.

Більшість пасажирів після ДТП покинули автобуси власними силами. Тих, кому пощастило менше, забрали до лікарень.

Наразі повідомляють про 14 постраждалих, хоча перші повідомлення з місця події інформували про 50 осіб з травмами.

В основному пасажири отримали легкі травми. У важкому стані перебуває водій одного з автобусів, який застряг в кабіні.

На місце події продовжують прибувати бригади невідкладної медичної допомоги.