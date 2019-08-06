В Польше столкнулись два автобуса, много пострадавших
В Нижнесилезском воеводстве Польши столкнулись два автобуса, в которых путешествовали всего 70 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Авария произошла вблизи города Олава. Предварительно известно, что оба автобуса ехали по одной полосе, в какой-то момент один из них врезался в заднюю часть другого.
Большинство пассажиров после ДТП покинули автобусы собственными силами. Тех, кому повезло меньше, забрали в больницы.
Сейчас сообщают о 14 пострадавших, хотя первые сообщения с места происшествия информировали о 50 человек с травмами.
В основном пассажиры получили легкие травмы. В тяжелом состоянии находится водитель одного из автобусов, который застрял в кабине.
На место происшествия продолжают прибывать бригады неотложной медицинской помощи.