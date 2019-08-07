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Британські винищувачі двічі за два дні перехопили літаки Росії

Середа, 7 серпня 2019, 10:30

5-6 серпня винищувачі британських королівських ВПС (RAF) Typhoon перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків - чотири в понеділок та ще один у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу королівських ВПС.

"Тайфуни" підняли з авіабази Амарі в Естонії. У понеділок винищувачі перехопили російський транспортний літак Ан-26. Слідом за цим, у тій же місії, винищувачі перехопили російський бомбардувальник Ту-142 та двох винищувачів Су-27Б.

 
Ту-142
 
Typhoon і російський Ту-134А-4 
 
Typhoon і Ан-26

У вівторок "тайфуни" перехопили російський Ту-134А-4 "чорна перлина", що летів близько до повітряного простору Естонії. Зазначимо, що це не транспортний літак, адже має носову частину, як у бомбардувальників Ту-22М і Ту-160, і на ньому навчають курсантів. 

 
Ту-134А-4 
 
Два російські Су-27Б

"Ці літаки, які пролітали над Балтійський регіон, не мали погодженого плану польоту та комунікації з управлінням повітряного руху", - заявив британський пілот.

Це були 15-те і 16-те підняття британських літаків на перехоплення російських над Балтикою з травня 2019 року.

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