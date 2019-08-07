Британські винищувачі двічі за два дні перехопили літаки Росії

5-6 серпня винищувачі британських королівських ВПС (RAF) Typhoon перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків - чотири в понеділок та ще один у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу королівських ВПС.

"Тайфуни" підняли з авіабази Амарі в Естонії. У понеділок винищувачі перехопили російський транспортний літак Ан-26. Слідом за цим, у тій же місії, винищувачі перехопили російський бомбардувальник Ту-142 та двох винищувачів Су-27Б.

Ту-142

Typhoon і російський Ту-134А-4

Typhoon і Ан-26

У вівторок "тайфуни" перехопили російський Ту-134А-4 "чорна перлина", що летів близько до повітряного простору Естонії. Зазначимо, що це не транспортний літак, адже має носову частину, як у бомбардувальників Ту-22М і Ту-160, і на ньому навчають курсантів.

Ту-134А-4

Два російські Су-27Б

"Ці літаки, які пролітали над Балтійський регіон, не мали погодженого плану польоту та комунікації з управлінням повітряного руху", - заявив британський пілот.

Це були 15-те і 16-те підняття британських літаків на перехоплення російських над Балтикою з травня 2019 року.