Британские истребители дважды за два дня перехватили самолеты России

5-6 августа истребители британских королевских ВВС (RAF) Typhoon перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов - четыре в понедельник и еще один во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу королевских ВВС.

"Тайфуны" подняли с авиабазы Эмари в Эстонии. В понедельник истребители перехватили российский транспортный самолет Ан-26. Вслед за этим, в той же миссии, истребители перехватили российский бомбардировщик Ту-142 и двух истребителей Су-27Б.

Ту-142

Typhoon и российский Ту-134А-4

Typhoon и Ан-26

Во вторник "тайфуны" перехватили российский Ту-134А-4 "Черная жемчужина", летевший близко к воздушному пространству Эстонии. Отметим, что это не транспортный самолет, ведь он имеет носовую часть, как у бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160, и на нем обучают курсантов.

Ту-134А-4

Два российских Су-27Б

"Эти самолеты, которые пролетали над Балтийским регион, не имели согласованного плана полета и коммуникации с управлением воздушного движения", - заявил британский пилот.

Это были 15-й и 16-й вылеты британских самолетов на перехват российских над Балтикой с мая 2019 года.