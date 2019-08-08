У Парижі почали дезактивацію шкіл з високим рівнем свинцю поблизу Нотр-Дама

У Парижі розпочалися роботи по дезактивації шкіл, в яких виявлено небезпечний рівень вмісту свинцю після пожежі в соборі Нотр-Дам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Влада французької столиці минулого місяця наказали провести глибоку чистку в школах біля собору. Очікується, що роботи по дезактивації будуть завершені до того, як учні повернуться в школу у вересні.

У четвер робочі в захисних костюмах проводили дезактивацію в дитячому саду і початковій школі Сен-Бенуа, розташованих в декількох сотнях метрів від Нотр-Дама.

15 квітня сотні тонн свинцю зі шпиля і даху собору розплавилися під час масштабної пожежі, а частки осіли на вулицях і будинках в околицях.

Роботи з видалення свинцю в самому соборі відновляться наступного тижня, на цей раз з більш строгими процедурами безпеки. Влада була вимушена призупинити свою діяльність в минулому місяці після тиску з боку інспекторів праці, стурбованих ризиками для здоров'я працівників.