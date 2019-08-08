В Париже начали дезактивацию в школах с высоким уровнем свинца вблизи Нотр-Дама

В Париже начались работы по дезактивации школ, в которых обнаружен опасный уровень содержания свинца после пожара в соборе Нотр-Дам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Власти французской столицы в прошлом месяце приказали провести глубокую очистку в школах в районе собора. Ожидается, что работы по дезактивации будут завершены до того, как ученики вернутся в школу в сентябре.

В четверг рабочие в защитных костюмах проводили дезактивацию в детском саду и начальной школе Сен-Бенуа, расположенных в нескольких сотнях метров от Нотр-Дама.

15 апреля сотни тонн свинца со шпиля и крыши собора расплавились во время масштабного пожара, а частицы осели на окрестных улицах.

Работы по удалению свинца в самом соборе возобновятся на следующей неделе, на этот раз с более строгими процедурами безопасности. Власти были вынуждены приостановить свою деятельность в прошлом месяце после давления со стороны инспекторов труда, обеспокоенных рисками для здоровья работников.