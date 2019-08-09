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МЗС РФ викликало радника посольства США через публікацію мапи протестів

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:47

Міністерство закордонних справ Росії 9 серпня звинуватило посольство США у втручанні у внутрішні справи країни у зв'язку з тим, що воно опублікувало у соціальних мережах схему маршруту несанкціонованого антиурядового протесту в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Міністерство заявило, що в п'ятницю викликало радника-посланця посольства США в Москві Тіма Річардсона.

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"Ми підкреслили, що розцінюємо розміщення складеної організаторами схеми проведення незаконного заходу як агітацію на користь участі в ньому і заклик до дії, що являє собою спробу втручання у внутрішні справи нашої країни", - сказано в повідомленні.

Чергова акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Затримали понад тисячу демонстрантів.

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