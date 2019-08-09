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МИД РФ вызвал советника посольства США из-за публикации карты протестов

Пятница, 9 августа 2019, 12:47

Министерство иностранных дел России 9 августа обвинило посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны в связи с тем, что оно опубликовало в социальных сетях схему маршрута несанкционированного антиправительственного протеста в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство заявило, что в пятницу вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона.

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"Мы подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении.

Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Задержали более тысячи демонстрантов.

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