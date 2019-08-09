У Британії через сильні зливи перебої з транспортом, скасовують фестивалі

Сильні дощі та вітри спричинили перебої з транспортом по всій Британії, через погану погоду скасовують публічні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Жовтий рівень попередження про сильний дощ охоплює всю Британію протягом сьогоднішнього дня. Проливні дощі і грози почалися в південно-західній Англії, пройшли через Уельс та Північну Ірландію.

Фото twitter.com/scotrail

Метеорологічне бюро заявляє, що очікується 10-15 мм опадів, а в найбільш постраждалих регіонах, включаючи райони північній і східній Шотландії, очікується, що через кілька годин випаде 30 мм опадів.

Автомобілістам рекомендовано по можливості уникати поїздок через погані погодні умови, особливо на південному заході Англії і в західному Уельсі.

У Шотландії з перебоями працюють поромні переправи і залізничні лінії, а також скасовані кілька заходів і фестивалів просто неба, в тому числі музичний фестиваль Boardmasters, танцювальний фестиваль Houghton в Норфолку і перший день авіасалону в Блекпулі.

На вихідних також очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до повеней, перекриття доріг і відключення електрики в Північній Ірландії, Шотландії і північній частині Англії.