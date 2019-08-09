В Британии из-за сильных дождей перебои с транспортом, отменяют фестивали
Сильные дожди и ветра вызвали перебои с транспортом по всей Великобритании, из-за плохой погоды отменяют публичные мероприятия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Желтый уровень предупреждения о сильном дожде охватывает всю Великобританию в течение сегодняшнего дня. Проливные дожди и грозы начались в юго-западной Англии, прошли через Уэльс и Северную Ирландию.
Метеорологическое бюро заявляет, что ожидается 10-15 мм осадков, а в наиболее пострадавших регионах, включая районы северной и восточной Шотландии, ожидается, что через несколько часов выпадет 30 мм осадков.
Автомобилистам рекомендовано по возможности избегать поездок из-за плохих погодных условий, особенно на юго-западе Англии и в западном Уэльсе.
В Шотландии с перебоями работают паромные переправы и железнодорожные линии, а также отменены несколько мероприятий и фестивалей под открытым небом, в том числе музыкальный фестиваль Boardmasters, танцевальный фестиваль Houghton в Норфолке и первый день авиасалона в Блэкпуле.
В выходные также ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к наводнениям, перекрытию дорог и отключению электричества в Северной Ирландии, Шотландии и северной части Англии.