У Британії рятують пошкоджену повінню дамбу: залучені вертольоти, триває евакуація

У Великій Британії тривають роботи з укріплення дамби водосховища в містечку Вейл Бридж, пошкодженої сильними дощами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Тисячі людей евакуювали з Вейл Бридж в графстві Дербішир, в 16 км від міста Манчестера, через часткове обвалення греблі водосховища.

Поліція наказала 6500 жителям міста зібратися в школі, взявши з собою домашніх тварин і ліки.

З учорашнього дня сотні фахівців відкачують воду з водосховища Тоддбрук, щоб зменшити тиск на дамбу. У водосховищі перебуває близько 1,3 мільйона тонн води і воно розташоване над сотнями будинків і підприємств у місті.

До рятувальної операції залучили військові вертольоти "Chinook", що скидають спеціальні суміші, щоб запобігти надходженню води через пошкоджену ділянку греблі.

NEW PICTURES JUST IN FROM #WhaleyBridge



An RAF helicopter has been brought in to aid efforts to repair a damaged reservoir which threatens to flood the town.



More on @BBCBreakfast throughout the morning. pic.twitter.com/TplvS2O7MI