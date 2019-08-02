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У Британії рятують пошкоджену повінню дамбу: залучені вертольоти, триває евакуація

П'ятниця, 2 серпня 2019, 10:41

У Великій Британії тривають роботи з укріплення дамби водосховища в містечку Вейл Бридж, пошкодженої сильними дощами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Тисячі людей евакуювали з Вейл Бридж в графстві Дербішир, в 16 км від міста Манчестера, через часткове обвалення греблі водосховища.

 

Поліція наказала 6500 жителям міста зібратися в школі, взявши з собою домашніх тварин і ліки.

З учорашнього дня сотні фахівців відкачують воду з водосховища Тоддбрук, щоб зменшити тиск на дамбу. У водосховищі перебуває близько 1,3 мільйона тонн води і воно розташоване над сотнями будинків і підприємств у місті.

 

До рятувальної операції залучили військові вертольоти "Chinook", що скидають спеціальні суміші, щоб запобігти надходженню води через пошкоджену ділянку греблі.

Поліція назвала ситуацію "безпрецедентною і надзвичайною". Також евакуація проводиться в декількох населених пунктах вниз за течією.

"В даний час майбутнє стіни греблі залишається на волосині, і я нагадую людям про дуже реальну небезпеку, яку представляє для них можливе обвалення стіни", - сказала заступниця начальника місцевої поліції.

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