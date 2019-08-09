Лідери розділеного Кіпру домовилися відновити переговори про об’єднання

Лідери етнічно розділеного Кіпру домовилися продовжити зусилля по відновленню мирних переговорів, хоча одна зі сторін заявила, що у врегулюванні одного з найбільш тривалих конфліктів у світі залишаються серйозні розбіжності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В ході своєї першої з лютого зустрічі лідер кіпріотів-греків Нікос Анастасіадіс і лідер кіпріотів-турків Мустафа Акинджи заявили, що вони провели конструктивний обмін думками і будуть продовжувати працювати з посланцем Організації Об'єднаних Націй.

Недавні відкриття природного газу в морській зоні навколо острова призвели до того, що питання об’єднання Кіпру стало більш гострим, адже Туреччина ставить під сумнів право острова на розвідку газу.

Нині міжнародно визнаний уряд Кіпру складається виключно з греків-кіпріотів, що є наслідком подій 1963 року, коли на тлі насильства була повалена система поділу влади з турками-кіпріотами.

Останній раунд переговорів під егідою ООН провалився в 2017 році через роль Туреччини у врегулюванні.

"Я повинен визнати, що зберігаються розбіжності щодо серйозних питань, але є також консенсус, що без діалогу ці розбіжності не можуть бути подолані", - сказав Анастасіадіс після зустрічі.

Кіпр розколовся за етнічною ознакою 1974 року після турецького вторгнення, що відбулося після перевороту, спрямованого на об'єднання з Грецією.