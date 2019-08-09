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Лидеры разделенного Кипра договорились возобновить переговоры об объединении

Пятница, 9 августа 2019, 17:24

Лидеры этнически разделенного Кипра договорились продолжить усилия по возобновлению мирных переговоров, хотя одна из сторон заявила, что в урегулировании одного из самых длительных конфликтов в мире остаются серьезные разногласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ходе своей первой с февраля встречи лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявили, что они провели конструктивный обмен мнениями и будут продолжать работать с посланником Организации Объединенных Наций.

Недавние открытия месторождений природного газа в морской зоне вокруг острова привели к тому, что вопрос объединения Кипра обострился, ведь Турция ставит под сомнение право острова на разведку газа.

Сейчас международно признанное правительство Кипра состоит исключительно из греков-киприотов, что является следствием событий 1963 года, когда на фоне насилия была свергнута система разделения власти с турками-киприотами.

Последний раунд переговоров под эгидой ООН провалился в 2017 году из-за роли Турции в урегулировании.

"Я должен признать, что сохраняются разногласия по серьезным вопросам, но также есть консенсус, что без диалога эти разногласия не могут быть преодолены", - сказал Анастасиадис после встречи.

Кипр раскололся по этническому признаку в 1974 году после турецкого вторжения, после переворота, направленного на объединение с Грецией.

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