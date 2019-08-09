Новим спікером Сейму Польщі обрали колишню главу МВС

Новим спікером Сейму Польщі в п'ятницю обрали Ельжбету Вітек, яка раніше займала пост міністра внутрішніх справ і адміністрації республіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За кандидатуру 61-річної Вітек, висунуту правлячою партією "Закон і справедливість", проголосували 245 з 419 депутатів, які брали участь в голосуванні. Раніше сьогодні президент звільнив її з посади глави МВС.

Опозиційні партії пропонували кандидатури ще двох кандидаток, але жодна з них не набрала більшості голосів.

Вітек замінить на посаді спікера Марека Кухцінського, який оголосив про відставку в результаті скандалу навколо його приватних перельотів на урядовому літаку.

Спікер Сейму - друга особа в державі після президента Польщі. Вітек - третя жінка на цій посаді в історії польського парламенту.