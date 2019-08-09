Новым спикером Сейма Польши избрали бывшую главу МВД

Новым спикером Сейма Польши в пятницу избрали Эльжбету Витек, которая ранее занимала пост министра внутренних дел и администрации республики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За кандидатуру 61-летней Витек, выдвинутую правящей в стране партией "Закон и справедливость", проголосовали 245 из 419 депутатов, принимавших участие в голосовании.

Оппозиционные партии предлагали кандидатуры еще двух кандидаток, но ни одна из них не набрала большинства голосов.

Витек заменит на должности спикера Марека Кухцинского, объявившего об отставке в результате скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Спикер Сейма - второе лицо в государстве после президента Польши. Витек - третья женщина на этом посту в истории польского парламента.