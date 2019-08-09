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В нефі англійського собору встановили 17-метрову ярмаркову гірку

П'ятниця, 9 серпня 2019, 18:53

В нефі собору англійського міста Норвіч встановили ярмаркову гірку висотою майже 17 метрів, щоб відвідувачі могли краще роздивитися його багато прикрашену стелю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Настоятель собору в Норвічі Енді Браянт сказав, що така ідея прийшла до нього під час візиту до Сікстинської капели у Римі.

" У мене виникла дещо крамольна думка: це прекрасно, але насправді стеля у Норвічському соборі нічим не гірша".

За його словами, у соборі одна з найбільших колекцій середньовічних фігур у Північній Європі.

 

"Біда в тому, що вони знаходяться так високо, що більшість людей ніколи не отримують шансу по-справжньому оцінити їх" - сказав він.

Атракціон має оглядовий майданчик, що дає людям змогу ближче побачити різьблення в основі стелі.

Собор у Норвічі був збудований у ХV столітті, його дах перебудовували через пожежу.

Слід зазначати, що в соборі іншого англійського міста, Рочестера, в центральному нефі у серпні облаштували поле для міні гольфу. Зазначається, що в цей період року віряни мало відвідують церкви, тому такий крок спрямований на те, щоб їх привабити.

 

Втім, і гірка, і поле для міні гольфу не у всіх викликало захват – окремі віряни заявили, що такі ініціативи трактують бога як туристичну розвагу.

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