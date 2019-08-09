В нефе английского собора установили 17-метровую ярмарочную горку

В нефе собора английского города Норвич установили ярмарочную горку высотой почти 17 метров, чтобы посетители могли лучше рассмотреть его богато украшенный потолок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Настоятель собора в Норвиче Энди Брайант сказал, что такая идея пришла к нему во время визита в Сикстинскую капеллу в Риме.

"У меня возникла несколько крамольная мысль: это прекрасно, но на самом деле потолок в Норвичском соборе ничем не хуже".

По его словам, в соборе одна из самых больших коллекций средневековых фигур в Северной Европе.

"Беда в том, что они находятся так высоко, что большинство людей никогда не получают шанс по-настоящему оценить их" - сказал он.

Аттракцион имеет смотровую площадку, что позволяет людям ближе увидеть резьбу в основании потолка.

Собор в Норвиче был построен в ХV веке, его крышу перестраивали из-за пожара.

Следует отметить, что в соборе другого английского города, Рочестера, в центральном нефе в августе обустроили поле для мини гольфа. Отмечается, что в этот период года верующие мало посещают церкви, поэтому такой шаг направлен на то, чтобы их привлечь.

Впрочем, и горка, и поле для мини гольфа не у всех вызвали восторг – отдельные верующие заявили, что такие инициативы трактуют бога как туристическое развлечение.