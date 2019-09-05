Новий уряд Італії на чолі з Конте склав присягу
Новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте склав присягу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі за присутності президента країни Серджо Маттарелли.
До нового уряду Італії входять прем'єр-міністр і 21 міністр, 10 з них представляють популістську партію "Рух 5 зірок", яка була присутня і в попередній правлячій коаліції, 9 - Демократичну партію, що раніше перебувала в опозиції.
Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо. У попередньому уряді він обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерства праці та економічного розвитку.
У складі уряду не буде міністрів від правої партії "Ліга" та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС.
Наступного вівторка в Сенаті відбудеться голосування за довіру новому уряду.
Нагадаємо, Джузеппе Конте подав у відставку після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.
Це спровокувало політичну кризу і спонукало "Рух 5 зірок" до переговорів з Демпартією, щоб не допустити дострокових виборів, на яких партія Сальвіні знову мала б великі шанси на перемогу.
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