Новий уряд Італії на чолі з Конте склав присягу

Новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте склав присягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі за присутності президента країни Серджо Маттарелли.

До нового уряду Італії входять прем'єр-міністр і 21 міністр, 10 з них представляють популістську партію "Рух 5 зірок", яка була присутня і в попередній правлячій коаліції, 9 - Демократичну партію, що раніше перебувала в опозиції.

Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо. У попередньому уряді він обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерства праці та економічного розвитку.

У складі уряду не буде міністрів від правої партії "Ліга" та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС.

Наступного вівторка в Сенаті відбудеться голосування за довіру новому уряду.

Нагадаємо, Джузеппе Конте подав у відставку після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Це спровокувало політичну кризу і спонукало "Рух 5 зірок" до переговорів з Демпартією, щоб не допустити дострокових виборів, на яких партія Сальвіні знову мала б великі шанси на перемогу.

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