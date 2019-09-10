Новое правительство Италии получило вотум доверия нижней палаты парламента
Нижняя палата парламента выразила доверие новому правительству Италии под руководством Джузеппе Конте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
За доверие новому правительству выступили 343 депутата, против – 263.
Отмечается, что правительству было бы вполне достаточно поддержки в 316 депутатов.
Против нового правительства активно выступали отдельные депутаты, которые поддерживают лидера партии "Лига" Сальвини, который в предыдущем правительстве был вице-премьером и главой МВД.
В частности, депутат Джорджия Мелони назвала коллег "похитителями суверенитета" и потребовала досрочных выборов.
Правительству еще предстоит получить вотум доверия Сената.
Напомним, 5 сентября новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте дало присягу.
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